Karabinjerji poostreno nadzirajo omejitev gibanja

V Ulici Carducci in na Goldonijevem trgu je danes dopoldne kar osem karabinjerskih patrulj preverjalo, ali občani spoštujejo prepovedi gibanja in zbiranja. 16 karabinjerjev je ustavljalo tako voznike avtomobilov kot tudi pešce in potnike, ki so izstopali z mestnih avtobusov. Za tiste, ki so bili zunaj brez utemeljenega razloga, niso pokazali milosti. Marsikomu so izrekli globo v višini 280 evrov, ki jo je treba plačati v roku enega meseca.

Karabinjerji, ki redno na terenu preverjajo upoštevanje navodil, tudi s tako številnimi patruljami, kot so bile prisotne v današnji akciji, pravijo, da v zadnjih dneh ljudje ne upoštevajo splošne prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestnih površinah. Zaradi nespoštovanja omejitev v povprečju karabinjerji izdajo 40 glob na dan.