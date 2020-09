Karabinjerji pri Fernetičih aretirali moškega na begu

Karabinjerji iz Nabrežine so pri Fernetičih ustavili kombi, v katerem so odkrili 34-letnega romunskega državljana na begu. V Italiji mora prestati 5 let in 3 mesece zaporne kazni, ki mu jih je naložilo sodišče v Sassariju zaradi groženj in poškodb. Leta 2008 je napadel sonarodnjaka in ga med prepirom hudo poškodoval. Karabinjerji so ga tedaj aretirali, ko pa so ga izpustili iz zapora v pričakovanju sodne obravnave, se je za njim izgubila vsakršna sled. Moškega so karabinjerji prepeljali v koronejski zapor.