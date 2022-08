Karabinjerji prijeli ubežnika

Nabrežinski karabinjerji so aretirali ubežnika, za katerega se je izkazalo, da je za njim razpisana mednarodna tiralica. V Romuniji bi moral namreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja v zaporu odsedeti tri leta. 51-letni romunski državljan se je pred leti v domovini vinjen in brez vozniškega dovoljenja z avtomobilom zaletel v parkirane avtomobile in povzročil veliko gmotno škodo. Romunska policija ga je ovadila, moški pa se je umaknil v Španijo in tam ostal več let.

Med potjo iz Španije v Romunijo so ga ustavili nabrežinski karabinjerji, ki so kaj kmalu ugotovili, da je za njim razpisana mednarodna tiralica. Pospremili so ga v tržaški zapor, sledila bo ekstradicija v Romunijo, kjer bo prestal zaporno kazen.