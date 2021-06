Karabinjerji proslavili svoj 207. rojstni dan

Tudi v Trstu so proslavili 207. obletnico ustanovitve karabinjerjev. Na krajši slovesnosti na tržaškem pokrajinskem poveljstvu v Istrski ulici, ki sta se je udeležila namestnica prefekta Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola in pokrajinski poveljnik Stefano Cotugno, so položili venec padlim karabinjerjem in nagradili zaslužne posameznike. Dogodek je tokrat potekal v okrnjeni obliki, brez običajnega občinstva.

Za sabo – so spomnili – imajo naporno leto, ki ga je zlasti zaznamovala pandemija novega koronavirusa. V zadnjih dvanajstih mesecih pa niso le skrbeli, da ljudje spoštujejo protikoronske ukrepe. Opravili so 13.200 kontrol in pregledali 55.000 vozil ter 123.000 ljudi. Aretirali so 18,6 odstotka oseb več v primerjavi z lanskim letom. V primerjavi z lanskim letom pa vsekakor beležijo 8,3-odstotni upad kaznivih dejanj.