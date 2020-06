Karabinjerji so v zadnjem letu aretirali 177 ljudi in jih ovadili 1300

Karabinjerji pod okriljem tržaškega pokrajinskega poveljstva so v zadnjih dvanajstih mesecih aretirali 177 ljudi, preiskovali pa so 4100 kaznivih dejanj različne narave in kazensko ovadili 1300 oseb.

To so glavni podatki, ki jih je poveljstvo objavilo včeraj ob 206. obletnici ustanovitve karabinjerjev. Na Tržaškem so v zadnjem letu poslali na teren 13.107 patrulj in opravili številne kontrole. V tem okviru so odgovorili na 5920 klicev na pomoč, med drugim pa so pregledali 38.972 vozil in 121.752 ljudi. Karabinjerji pokrajinskega poveljstva so v zadnjih dvanajstih mesecih skupno prijavili javnemu tožilstvu več kot 1300 ljudi.

Obletnico ustanovitve so obeležili včeraj popoldne v vojašnici Generale Carlo Petitti di Roreto, kjer so tudi počastili karabinjerje, ki so umrli med opravljanjem svojega dela: v vojašnici so namreč položili tudi venec k spomeniku. Obeležitve ustanovitve karabinjerjev sta se med ostalimi udeležila tržaški prefekt in vladni komisar Valerio Valenti ter pokrajinski poveljnik karabinjerjev Stefano Cotugno. Letošnja obletnica je bila še bolj pomembna, saj je sovpadala s stoletnico prve podelitve zlate kolajne za vojaške zasluge. Poveljnik Cotugno in prefekt Valenti sta poleg tega podelila priznanja nekaterim zaslužnim karabinjerjem.

Praznovanje je glede na predpise v zvezi s pandemijo novega koronavirusa potekalo brez posebnih slovesnosti, vojaških parad in govorov in ga je seveda zaznamovalo strogo upoštevanje vseh zdravstvenih in varnostnih predpisov za zajezitev širjenja covida-19.