Karitativnost tudi v težkih razmerah

Tržaška škofija oz. škofijska Karitas je preko fundacije Caritas Trieste onlus poskrbela za vrsto ukrepov za lajšanje težav najšibkejših in pomoči potrebnih v obdobju izrednih razmer spričo pandemije koronavirusa. Kot prvi ukrep se v sporočilu navaja, da je v vseh ustanovah Karitas prisotna zdravniška postojanka, dalje so ustanove opremljene z razkužili za roke ter panoji, kjer je v glavnih jezikih, ki jih govorijo oskrbovanci, napisano, katere so higienske norme oz. norme obnašanja, ki jih je treba upoštevati.

Med novimi ukrepi gre omeniti, da so preteklega 21. marca odprli novo nočno zavetišče za 24 brezdomcev v stavbi v lasti ustanove stolnice sv. Justa, ki je bilo dano v brezplačno uporabo fundaciji Caritas Trieste onlus. To v okviru projekta Občine Trst za zaščito brezdomcev pred mrazom, ki predvideva 60 mest v sprejemnih ustanovah na voljo vsaj do 30. aprila. V isti stavbi deluje od preteklega petka dnevni center, potem ko je vrata zaprl drug dnevni center, ki je imel konvencijo z Občino Trst. To s ciljem, da bi dali dnevno zatočišče številnim brezdomcem, med katerimi je več migrantov, ki v Trst pridejo po t.i. balkanski poti, takih je kakih 20-30 na dan. Obenem so tam uredili tudi prhe ter pralnico in sušilnico.

V vseh sprejemnih domovih fundacije Caritas Trieste so uredili tudi službo dostave obrokov kosila in večerje v dom, da bi čim bolj zmanjšali premikanje oskrbovancev, iz istega razloga je urad za priseljence uredil dostavo vsot za hrano in žepnino neposredno v domove in ne v center za poslušanje, kot se je to običajno dogajalo.

Povečalo se je tudi število mest v okviru razpršenega sprejemanja za prosilce za mednarodno varstvo z odprtjem novega stanovanja, ki razpolaga s šestnajstimi ležišči. Prav tako je Karitas dala na razpolago zaloge evropskih prehrambnih izdelkov (FEAD), ki so predvidene za izredne razmere, povezane s pandemijo koronavirusa.

Na podlagi smernic nadškofa Giampaola Crepaldija so se aktivirale medžupnijske skupine prostovoljcev za dostavo hrane, toplih obrokov in nujnih potrebščin na dom. Obenem so stekla pogajanja za pridobitev novega sprejemnega doma s kapaciteto 40 mest, da bi rešili vprašanje tujcev, ki so prisotni na tukajšnjem ozemlju in katerih istovetnosti še niso ugotovili. Ta aspekt trenutno preverja prefektura.

Drugače ostale službe pri Karitas delujejo na podlagi posebnega režima. Tako je dostop do centra za poslušanje urejen tako, da vanj lahko vstopa vsakič samo po ena oseba, enako velja za centre za poslušanje za nove oblike revščine, kjer je potrebna tudi predhodna telefonska najava. Enaka določila veljajo za urad za priseljevanje, medtem ko dostop do menze in dnevnega središča ni mogoč: hrano delijo v posameznih obrokih, medtem ko sprejemnim domovom, ki ne razpolagajo s kuhinjo in katerih oskrbovanci so se posluževali menze, hrano dostavljajo v pakiranih posameznih obrokih.

Tudi v Emporij solidarnosti lahko vstopi vsakič le po ena oseba, ostale morajo čakati na bližnjem dvorišču. Urejena je tudi dostava na dom v primeru nakupov, ki se jih naroči po telefonu, za kar skrbijo prostovoljci župnij Jezusa Božjega delavca, sv. Hieronima in sv. Marka. Tudi prho koristi vsakič le po ena oseba, po vsakem prhanju pa jo razkužijo.

V okviru projekta Housing First za osebe brez stalnega bivališča so zagotovljeni redni prehodi v desetih stanovanjih, ki so na voljo. Da bi bili oskrbovancem blizu, so uredili sistem video klicev. Vseh sedem sprejemnih domov Karitas je odprtih, prav tako je aktivnih vseh 13 stanovanj za razpršeno sprejemanje prosilcev za mednarodno varstvo: tudi v tem primeru je urejen sistem video klicev.

Dejavne so tudi druge službe Karitas, do katerih pa dostop ni dovoljen tretjim osebam: gre za direkcijo, računovodstvo, urade za projekte, logistiko, osebje in koordinacijo za prehrambno pomoč, dalje za podatkovno središče, družbeno koristna dela, usposabljanje za delo in telefonsko centralo. Prekinjeno pa je bilo delovanje zobne ambulante in mladinskega sektorja Caritas Young.

Kritično točko pa predstavlja prekinitev opravljanja delovne prakse pri krajevnih podjetjih, kar ima težke posledice na področju vključevanja oseb v stiski v svet dela, prav tako je prekinjena dejavnost območne komisije za priznavanje statusa mednarodnega varstva. Zaradi tega se je podaljšal čas preverjanja prošenj za azil, opozarjajo pri škofijski Karitas.