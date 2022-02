Katinarska intenzivna nega v oddaji Le Iene

Katinarsko bolnišnico in stanje oddelkov, posvečenim covidnim bolnikom, so ponovno ujele kamere vsedržavnih televizijskih kanalov. Novinar Gaetano Pecoraro je za televizijsko oddajo Le Iene na kanalu Italia 1 obiskal intenzivno in polintenzivno nego ter se pogovoril z vodjo oddelka in z dvema bolnikoma, ki se z boleznijo soočata, potem ko sta odločno odvračala cepljenje. »Mesta v intenzivni negi zasedajo večinoma necepljeni pacienti, njim so posvečeni celi oddelki, kar močno vpliva na vse storitve, ki bi jih morali ponujati vsem ostalim bolnikom,« je izjavil vodja kliničnega oddelka in kirurgije katinarske bolnišnice Nicolò de Manzini, »Z dneva v dan smo na primer osmim pacientom morali odpovedati operacijo kile potem, ko so že dolgo čakali.« Izvajanje operacije namreč zahteva prosto mesto na intenzivni negi v primeru, da se pri posegu izkaže potreba po oživljanju pacienta. »Med pandemijo se je pojavilo novo deljenje v prvorazredne in drugorazredne paciente. Kdor zboli za covidom in potrebuje hospitalizacijo, ima danes prednost pred ostalimi,« je pretresen pojasnil de Marzini in dodal, da se dobremu delu državljanov danes prikrajša terapijo, ker v bolnišnicah ni prostora.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.