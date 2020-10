Katinarski posebni oddelek za intenzivno nego spet deluje

»Danes je svoja vrata spet odprl oddelek za intenzivno in polintenzivno nego v 12. nadstropju katinarske bolnišnice,« je sporočil podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi, ki je pristojen za zdravstvo. V njem delujejo anestezisti in pulmologi, ki bodo sledili bolnikom s covidom-19. Riccardi je še sporočil, da so včeraj iz videmske bolnišnice v Trst premestili intubiranega 64-letnika, v kratkem bodo na Katinaro premestili še drugega bolnika iz San Vita.

Na polintenzivni negi so trije bolniki: enega so premestili s tržaške glavne bolnišnice, drugi je danes prispel v bolnišnico, zaradi dihalnih težav so ga namestili na omenjeni oddelek, tretji pa je bolnik, ki potrebuje dializo in je hospitaliziran že od petka.