Kdo bo izstopil iz avtobusa?

Tržačani prisegajo na javni prevoz. Z avtobusi podjetja Trieste Trasporti se pelje velika večina prebivalcev mestnega središča, pa tudi predmestij, saj je kakovost storitve v primerjavi z številnimi drugimi večjimi mesti, nadpovprečna. Zato je v obdobju izrednih razmer zaradi pandemije koronavirusa, ko je premikanje z javnimi prevozi močno odsvetovano, za Tržačane, predvsem starejše, vse prej kot prijetno. Tvegano okolje, kjer se težko držimo medosebne razdalje, je deležno posebnega poglavja v novi vladni uredbi, ki za Furlanijo - Julijsko krajino določa, da se lahko v vsakem avtobusu doseže največ 50-odstotno kapaciteto. Doslej je bilo avtobuse možno napolniti za 80 odstotkov.

»Težko izvajamo nadzor nad številom ljudi, ki potujejo z našimi avtobusi. Potnikov ne smemo poditi iz avtobusa brez tehtnega razloga. Kako lahko odločamo, kdo lahko vstopi in kdo ne? Katerim potnikom bomo prepovedali vstop in jim tako pošteno prekrižali račune? To so vprašanja, ki se postavijo vsakokrat, ko na postaji čaka veliko ljudi,« je zaskrbljeno dejal tiskovni predstavnik podjetja Trieste Trasporti Michele Scozzai, ki se bo v prihodnjih dneh sestal z deželno upravo, čeprav že napoveduje, da večjih sprememb ne bo.

Podjetje je vendarle izvedlo podrobnejšo raziskavo in za mesec oktober posredovalo zgovorne podatke, ki pričajo o tem, da se Tržačani v glavnem držijo predpisov za zajezitev pandemije in ne stopijo radi na polne avtobuse.

»Oktobra so se po tržaških cestah vsak dan vozili avtobusi za šest tisoč relacij. V enem mesecu je število potnikov preseglo mejo petdesetih odstotkov le osemnajstkrat. Največ potnikov je bilo 13. oktobra na avtobusu št. 14, ki pelje v Ulico Cantù, v neposredno bližino zavoda Volta. Takrat so potniki avtobus napolnili za 58 odstotkov,« je pojasnil Scozzai in dodal še nekaj zanimivih podatkov.