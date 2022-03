Kdo bo županski kandidat leve sredine?

Devinsko-nabrežinski občani bodo čez bore tri mesece poklicani, da se izrečejo, komu bi najraje prepustili občinske vajeti za naslednjih pet let. Medtem ko se je desna sredina zadnji trenutek pobotala oz. vsaj utišala glasna notranja nesoglasja in za svojo kandidatko potrdila sedanjo županjo Danielo Pallotta (Naprej Italija), opozicija še ni razkrila svojega aduta. Kaže pa, da nam ne bo več treba dolgo čakati, saj bomo še pred koncem tedna izvedeli, kdo bo njen kandidat.

Če bi morali soditi po govoricah, bi zapisali, da med imeni, ki se v devinsko-nabrežinskih vaseh (a ne samo tam) širijo od ust do ust, izstopa zlasti ime sedanjega občinskega ter deželnega svetnika Igorja Gabrovca (Lista Skupaj-Insieme), ki pa ohranja glede vsakršnega namiga tajnost. Podobno sicer kot ostali člani opozicije, ki že nekaj tednov vabijo novinarje, naj potrpijo in torej čakajo. Kandidatov, ki bi lahko izpodbili »prestol« desni sredini, ni veliko, kot tudi ne dobrih zajcev, ki bi tako kot nekoč skakali iz klobukov. Resnici na ljubo je svetnik (in deželni tajnik Slovenske skupnosti) Gabrovec danes tisti, ki se v opozicijskih vrstah najbolj izpostavlja in desnici meče pod kolena argumentirana polena, tako da potrditev njegovega imena ne bi presenetila nikogar.