Kdo je letošnji kraški par

Preudarna, pozitivno naravnana in na isti valovni dolžini. Tako sta na vseh javnih srečanjih delovala vsaj na prvi pogled 31-letna Dana Puric in 32-letni Ivan Kerpan, ki se bosta v nedeljo vzela na 27. Kraški ohceti. Da sta res uigran par, smo se prepričali med obiskom na njunem domu v Repnu.

Po dveh letih prisilnega čakanja (zaradi pandemije so Kraško ohcet dvakrat prestavili) se jima bodo v nedeljo sanje le uresničile. Trema? Nespečnost? Kje pa – mlada zaljubljenca sta dokaj umirjena. »Da ne bi spala? Nikakor, saj ponoči itak ne bi ničesar rešila, tako da raje spim,« prizna Dana, ki zaspi, kakor položi glavo na blazino, medtem ko se Ivan baje stokrat zavrti v postelji preden se preda Morfeju.

Ivan je po rodu Križan, po poklicu pa fizioterapevt in trener smučanja, medtem ko je Dana, ki je rodne Opčine zamenjala za Repen, že devet let zaposlena v manjšem podjetju Imperator, ki uvaža in izvaža surovo kavo. Par sta že od leta 2007, od višje šole. »Poznava pa se pravzaprav že od otroških let, ker sva skupaj smučala – jaz pri SK Devin, Ivan pa pri SK Mladina,« pove Dana. Ljubezen je prišla nekoliko pozneje, ko je tudi sama prestopila k Mladini. »To je bilo nekje v prvem letniku višje srednje šole. Bilo je za pusta in sama sem opravila prvi korak in bila kar vztrajna,« pove Dana in v isti sapi doda, da je bilo osvajanje sila dolgo. »On je bil takrat pravi samotar in to je delovalo meni v prid, saj ga je bilo lažje srečati samega in ga ... napasti,« se nasmeji. »Sedaj se je situacija obrnila na glavo in sem jaz veliko bolj družaben od nje,« odvrne Ivan.