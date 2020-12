Kdo je požagal božično drevo?

Potem ko so ga neznanci v soboto zvečer požagali, je bilo božično drevo sredi Sesljana s svojimi rdečimi okraski že naslednjega dne spet na svojem mestu, da bi mimoidoče opozarjalo na skorajšnje božične praznike.

Do neljubega dogodka je prišlo, kakor smo poročali po spletu, v soboto zvečer nekje med 21.15 in 22. uro. Drevo, ki ga je samo pred tednom dni dala postaviti domača občinska uprava, je malo po tej uri ležalo na tleh. Nekdo se ga je lotil kar z motorno žago.

»Dejanje je močno prizadelo vso skupnost. Če kaj komu ne gre, če se kdo z nečem ne strinja, naj svoje nelagodje izpove, pogovor je najboljša rešitev. Taka dejanja pa nikamor ne vodijo, zlasti v tem trenutku, ne. Mislim, da bi se morali vsi pomiriti,« je zaupala županja Daniela Pallotta. Včeraj zjutraj je stopila do karabinjerjev in vložila pritožbo zoper neznane osebe. Poveljnik nabrežinske karabinjerske postaje major Cristian Giavedoni je za Primorski dnevnik potrdil, da je preiskava v teku in očividce pozval, naj se javijo.