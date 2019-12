Kdo se bo letos udeležil Kraškega pusta?

Na spletni strani Kraškega pusta že vestno odštevajo dneve, ki nas ločujejo do prihodnjega, 53. Kraškega pusta - 66 dni manjka namreč do sobote, 22. februarja, ko bodo openske ulice preplavili pustarji. Kdor bi želel sodelovati na sprevodu Kraškega pusta, mora do najkasneje 7. januarja svojo udeležbo potrditi preko spleta, nas je opozoril predsednik Odbora Kraškega pusta Igor Malalan in dodal, da je treba do tega dne oddati tudi tehnične preglede vozov.

Naj zabeležimo, da se preko spletne strani interesenti lahko prijavijo tudi na petkov pustni defile, ki bo že tradicionalno v Prosvetnem domu. Tokrat bodo morali pustarji ročno izdelati svojo pustno masko oz. kostum na temo trave.