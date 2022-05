Kdo so narcisi s tanko in debelo kožo

Če bi morali opisati današnjo družbo, bi lahko brez večjih težav trdili, da je narcisizem ena izmed najbolj razširjenih značilnosti našega časa. Vsi smo narcisi, vsak pa čisto po svoje. Če v vsakem izmed nas resda domujejo določene narcistične poteze (sebe moraš navsezadnje imeti rad) to še ne pomeni, da lahko vsem ljudem pripišemo patološko narcistično osebnost ali celo narcistične osebnostne motnje. Tako se je v knjigi Arcipelago N (založba Einaudi) razpisal Vittorio Lingiardi, italijanski psihiater in psihoanalitik, sicer profesor dinamične psihologije na Univerzi La Sapienza v Rimu, ki je z novinarko in pisateljico Dario Bignardi v torek zvečer v gledališču Miela uvedel festival Scienza e virgola (Znanost in vejica).

Niz 20 srečanj z znanostjo za vse okuse – od predstavitev knjig in okroglih miz do filmskih projekcij, delavnic in degustacij – ki ga visoka šola Sissa prireja v sodelovanju s številnimi partnerji, skuša vzpostaviti dialog med znanstvenim in drugimi svetovi, pa naj bodo to kultura ali druga področja vsakdanjega življenja. Prvo srečanje je pomenilo priložnost za odkrivanje samega sebe in drugih, saj je v ospredje postavljalo vse prej kot lahko ravnovesje med ohranjanjem lastnega jaza in odpiranjem bližnjemu, se pravi tanko ločnico, ki pogojuje naš vsakdan in nas postavlja pred naše strahove. Z znanima gostoma se je pogovarjal umetniški vodja festivala Paolo Giordano, uveljavljen pisatelj, fizik po izobrazbi. Pogovor se je sukal med književnostjo in psihoanalizo z nič koliko namigi o tem, kako lahko bolje razumemo same sebe in ljudi okrog nas. Narcisizem v svojih najbolj ekstremnih oblikah posameznika odtujuje in oddaljuje od drugih, saj ga zaradi pretiranega občudovanja samega sebe in svojih vrlin sili v zapiranje samega vase. Medtem ko vsi poznamo grški mit o Narcisu, ki se je zaljubil v lastno podobo v tolmunu, je razlikovanje med neštetimi in kompleksnimi narcističnimi odtenki naporno tudi za strokovnjaka, kakršen je Lingiardi. Gre za kar zahtevno hojo, neprestano napeto vrv med zdravo ljubeznijo do sebe, samospoštovanjem in patološkim proslavljanjem svoje veličine. Narcisov je za pisano paleto, od prikritih in takih, ki grandiozno doživljajo same sebe iz negotovosti in strahu, do takih, ki se kar odkrito imajo za nekaj več od ostalih ljudi.

Razlikujemo lahko poleg tega – tako Lingiardi – krhke narcise s »tanko kožo«, ki so najpogostejši gosti psihoanalitičnih ordinacij ali pa take z »debelo kožo« ki potrkajo na vrata psihoanalitika, ker niso zmagali pomembne literarne nagrade, niso napredovali na delovnem mestu, jim neuslišana ljubezen ne daje miru...