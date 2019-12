Kdo živi v neprofitnih stanovanjih?

Stanovanja neprofitne družbe Ater na ozemlju nekdanje tržaške pokrajine so kakor »mesto v mestu«. Kar 40 odstotkov vseh oseb, ki živi v najemu, je namreč najemnikov Ater. To pomeni, da ti predstavljajo 8,3 odstotka prebivalstva, medtem ko deželno povprečje Furlanije - Julijske krajine znaša štiri odstotke. Podatke socialne bilance leta 2018 družbe za ljudska stanovanja Ater je včeraj predstavil predsednik Riccardo Novacco, ki ga je Dežela FJK imenovala konec avgusta. Funkcijo je torej prevzel šele pred kratkim in se torej ni hotel spuščati v utemeljevanje slike, »za katero sam nima nobene zasluge in za katero ni odigral nobene vloge.«

Ob prisotnosti predsednika tržaškega občinskega sveta Francesca Pantece in občinskega odbornika za socialo Carla Grillija je spomnil, da na Tržaškem upravljajo 10.405 bivalnih enot, v katerih prebiva 19.417 stanovalcev. V glavnem gre za starejše občane, saj je polovica najemnikov starejših od 65. leta. V to kategorijo spada tudi največ stanovalcev, to je 34 odstotkov, medtem ko jih je 21 odstotkov starih med 51. in 65. let, nekaj manj pa je posameznikov med 31. in 50. letom. Sama povprečna starost je znatno višja od deželnega in samega državnega povprečja. V oči zbode tudi dejstvo, da je kar 58 odstotkov podpisnikov pogodbe ženskega spola. To povzroča posebno pozornost tudi, ker skoraj polovica stanovalcev živi samih (48 odstotkov) ali največ v dvoje (32 odstotkov). Tri ali štiričlanskih družin je 17 odstotkov, bolj številne družine pa predstavljajo le 3-odstotno manjšino. Postavlja se torej vprašanje kljubovanja družbeni osamljenosti in pomoči posebno ranljivim posameznikom.