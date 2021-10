»Kdor dosti dela, je tarča kritik«

Župan Roberto Dipiazza, kandidat desne sredine, lovi v Trstu svoj četrti mandat, kar bi bil nov rekord. Na pisalni mizi v njegovi pisarni opazimo tri uokvirjene fotografije: Dipiazza s soprogo Claudio D’Atri, Dipiazza s papežem Frančiškom ter Dipiazza s predsednikoma Sergiom Mattarello in Borutom Pahorjem.

Kakšni so občutki pred nedeljo?

Volilna kampanja je bila nenavadna, čeprav je vedno prijetno srečevati ljudi. Tokrat pa – za razliko od časov, ko sem meril moči z Rossettijem, Pacorinijem, Rosatom in Cosolinijem – je bilo slišati veliko laži in žalitev. Menim, da je treba vedno spoštovati osebe, ki delajo. Z osebjem občinskih uradov smo si veliko prizadevali tudi med pandemijo, doslej pa smo bili deležni le napadov in negativnosti.

Se nanašate na Francesca Russa ali tudi na ostale?

Na marsikoga.

Kaj menite o svojih nasprotnikih?

Nekaterih ne poznam, sovražnikov nimam. Poznam Alessandro Richetti, predsednico rajonskega sveta. Še najbolj simpatičen je Riccardo Laterza. Volilno kampanjo pa je zasenčila težnja, da če jaz rečem, da sije sonce, mi odgovorijo, da dežuje. Pravijo, da nismo ničesar naredili za Trst. Pa poglejte, kakšno je naše mesto: se vam zdi, da je vse tako narobe? Corriere della sera je v teh dneh pisal, da v Trstu ni naložb, nakar je multinacionalka BAT napovedala 500-milijonsko investicijo ...