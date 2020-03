Kdor ima »šifro«, lahko gre do njive, brez nje pa nikakor ne

Ko smo se pred dnevi pri županih pozanimali, katere so težave, ki so nastale z omejitvami gibanja v sklopu ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, nas je dolinski župan Sandy Klun opozoril, da so prejeli več vprašanj od oseb, ki imajo oljčnike, vinograde ali obdelane njive. Zanimalo jih je vedeti, če se lahko odpravijo od doma, da bi na bolj oddaljenih njivah postorili, kar je v tem času pač potrebno. Za te, ki imajo obdelane površine tik ob domu, namreč ni težav.

»Ključ« je šifra gospodarske dejavnosti (ATECO): pod št. 1 sta navedena kmetijska in živilska proizvodnja. Kmetovalci z registrirano samostojno dejavnostjo z ustrezno šifro se torej lahko odpravijo do njiv, vinogradov, oljčnikov ali tudi zemljišč, kjer se nahajajo živali: »Če imaš npr. kokoši, jih lahko greš nahranit, to pa seveda ne more biti izgovor, da jih greš petkrat na dan gledat, kaj delajo,« pojasni Natascia Riggi, agronomka pri konzorciju Tergeste Dop. »Samostojno dejavnost imam registrirano kot agronomka, kar mi dovoljuje, da grem v oljčnik obrezovat oljke, osebno torej nimam nobenih ovir pri tem. A problem nastane, če si denimo “hobističen” kmetovalec in zaradi tega nimaš registrirane samostojne dejavnosti,« pove.

Kateri pa so opravki, ki jih je v tem času treba postoriti v oljčnikih in vinogradih, nas zanima? »Vinske trte naj bi bile že porezane, v tem času bi se moralo zaključiti vezanje trte, saj ponekod že poganjajo lističi. Mraz v teh dneh bo najbrž nekoliko zaustavil situacijo. Za oljke pa je to najboljši trenutek za spomladansko rez. Tudi v tem primeru nam bo hlad mogoče kupil nekaj časa, s sadnim drevjem pa bi že moralo biti vse nared, upamo le lahko, da ga ne bo mraz preveč prizadel, pri čemer tudi lega odigrava svojo vlogo,« ocenjuje Riggi.

Boruta Klabjana poznamo kot zgodovinarja: to pa ne pomeni, da ves čas prebije v arhivih, saj ga čaka tudi delo v domačem oljčniku. Toda on je med temi, ki nimajo registrirane kmetijske dejavnosti: če bi ga pripadniki varnostnih organov ustavili na poti v oljčnik, bi ga doletela kazenska ovadba. »To je fantastično. Končno imam izgovor, da mi ni treba garati v oljčniku,« se najprej pošali Klabjan. »Šalo na stran, za določene opravke sem počakal, ker so napovedovali poslabšanje vremenskih razmer, tako da me ti še čakajo. Če je koga strah, da bi se med oljkami gnetlo ljudi, kar bi lahko predstavljalo priložnost za morebitne okužbe, moram žal povedati, da se mi doslej še nihče ni silil v oljčnik, da bi z mano obrezoval oljke,« se spet pošali Klabjan, ki ima oljčnika v okolici Doline in pod Dolgo Krono, nadaljuje pa v resnejšem tonu: »Vse bo odvisno od tega, koliko časa bodo še trajali tako strogi ukrepi. Če bo to še dva, tri tedne, najbrž ne bo neke katastrofe in se bo škodo dalo omiliti. Ni idealno, a glede na hude posledice te pandemije bi rekel, da je to minimalna nevšečnost,« še doda.

Skrbelo ga je, da bi napočile ostrejše omejitve, ki bi mu preprečile dostop do vinogradov in oljk. Prosečan Ivo Doglia je zato pred dnevi hitel, da bi na paštnu na Brajdah v proseškem bregu postoril vse, kar je treba, da mu ukrepi ne bi premešali štren. »Kdor je trte že obrezal in povezal, je lahko malo bolj miren. K sreči mi je uspelo, a v breg sem zato zahajal vsak dan,« pove Doglia in doda, da ne bi bilo dobro, če bi vinogradi in oljčniki predolgo ostali »sami«.

Narava se namreč ne zmeni za uredbe predsednika vlade, nemoteno gre naprej svojo pot ...