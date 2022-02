Keko zapel s skupino Zmelkoow (video)

Od nedelje je na kanalu Youtube mogoče najti najnovejšo skladbo slovenske pop/rock skupine Zmelkoow, ki nosi pomenljiv naslov Ke mona in v kateri nastopa tudi nabrežinski glasbenik in pevec Matej Gruden Keko.

Matej prvič nastopa s skupino, čeprav se poznajo več let in družba je super, pove. »Kako je prišlo do sodelovanja? Zelo naključno, po prijateljskih vezeh. Poklical me je Goga (pevec in duša skupine) in rekel, da potrebujejo en “glup glas”, se pravi nekoga, ki bi zapel ta komad. Če se mi da, naj pristopim.« In rezultat je danes vsem na dlani – singel opremljen z videoposnetkom je na spletu dosegljiv od nedelje in kar hitro nabira oglede in všečke.

Pesem je zelo ritmična in lepo jo je poslušat, kar hitro ti gre v uho. Keko pravi, da je v »Zmelkoow stilu«, češ da so oni tako v pripravi besedila kot glasbe zelo pridni in vsakič »zadenejo v polno.«

Pesem govori o samozavesti in uspehu oz. o vseh nepotrebnih korakih do njega – od kupa denarja, medijske pozornosti, impozantnega CV do močne kreditne kartice in hudih »bejb«. Kar potrebuješ, razlaga pevec Goga Kekotu, ki je preoblečen v superheroja, so prijatelji za pivo in debato, taki, ki ti odkrito povedo, kaj si mislijo o tebi, pa še dobro dozo norosti, muzike in plesa, ne škodi.