Ker na regati nima možnosti, je pa prvi pri vpisu na regato

Devetdesetletni Izolan Ivan Pivac ve, da z 9,5-metrsko barko Lepa Vida nima možnosti za zmago na Barcolani. Se je pa že pred desetletji domislil, kako biti vsaj nekje prvi. Pri vpisu na regato. To tradicijo ohranja že več kot 35 let. In tudi letos se je prvi vpisal. Je namreč edini jadralec, ki mu je pripadla čast, da se na 52. Barcolano vpiše osebno. Čeprav bo zaradi koronavirusnih omejitev letos to mogoče storiti samo po spletu.

Verjetno najstarejši jadralec na Barcolani, ki je 90 svečk upihnil junija letos, je na torkovi predstavitvi skupaj s predsednikom kluba SVBG Mitjo Gialuzom zacingljal zvonček in s tem odprl zbiranje prijav na letošnjo Barcolano. Ko smo ga vprašali, če se bo s posadko, na čelu katere sta hči Breda in zet Bruno Puhar, udeležil tudi regate, je kimajoče odgovoril: »Če bom pri zdravju, se bom vsekakor udeležil regate. Na ta dogodek sem še posebej navezan,« je dejal nasmejani sogovornik, ki mu 74-letna oldtimerka Lepa Vida še dobrosluži. »Od leta 1985 se udeležujem Barcolane. Tudi letos se je nameravam, čeprav živimo v negotovih časih.«