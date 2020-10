Ker niso nosili mask, bodo morali plačati kazen

Tržaški policisti in karabinjerji so v sklopu izvajanja nadzora nad upoštevanjem predpisov za zajezitev novega koronavirusa v nedeljo ustavili in legitimirali 465 ljudi, vstopili so tudi v en lokal, kjer pa niso ugotovili nepravilnosti.

Padle so tri kazni; dve so napisali karabinjerji, eno pa policisti, v vseh primerih je bil razlog enak – oglobljene osebe niso nosile maske, poleg tega pa niso upoštevale zapovedane medosebne razdalje.

Enega izmed teh, 41-letnega moškega, so policisti ustavili v Ul. Orologio. Prosili so ga, naj jim izroči osebni dokument, a tega kljub večkratnim prošnjam ni želel storiti. V vsem tem času moški ni nosil maske, zato so mu napisali kazen.