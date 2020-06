Kino Nazionale prvi odprl

Ljubitelji sedme umetnosti tretjega tisočletja so se med karanteno nedvomno kratkočasili z gledanjem priljubljenih filmov na domačem televizijskem zaslonu. Na kavču pa nikakor ne občutimo tistega hrepenenja, ki ga ustvarjajo orjaški ekrani in zvočna tehnologija dolby surround sodobnih kinodvoran. Z bogato ponudbo sedmih filmov v šestih dvoranah so danes popoldne, kot prvi v Italiji, ponovno pognali kolute kinodvoran Nazionale na Drevoredu 20. septembra.

»Prve popoldanske projekcije si je ogledalo skupno 37 gostov, kar je na prvi pogled malo. Ljudje pa se morda še malo bojijo javnih zaprtih prostorov, čeprav se mi strogo držimo vseh pravil. Nad obiskom, ki bo v večernih urah nedvomno boljši, smo zadovoljni,« je povedal upravitelj kinodvoran Giorgio Maggiola takoj po odprtju.