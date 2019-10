Kitajska izkušnja kar na domačih tleh

»Nihao, huanying guanlin oz. pozdravljeni in dobrodošli,« naju s fotografom v novih prostorih kulturnega društva Nihao Panda v Ul. Frausin 1/b pri Sv. Jakobu sprejmeta Jili Yao in Nataša Gombač. Kitajka in Slovenka, ki si prizadevata, da bi Tržačanom približali več 100 tisoč kilometrov oddaljeno Kitajsko in jim ponudili kitajsko izkušnjo na domačih tleh. Kako? S prirejanjem jezikovnih tečajev ali kuharskih srečanj s pripravljanjem kitajskih poslastic, pa tudi z ogledom kitajskih filmov, s poslovnimi nasveti in - kar je najpomembnejše - s prijateljskimi klepeti.

Kdo so člani združenja? Izredno pisano druščino sestavljajo tisti, ki poslujejo s Kitajsko ali Tajvanom, ki bi radi spoznali, kaj se tam dogaja in kako se življenje tam spreminja. Potem so radovedneži, ki se zanimajo za starodavno Kitajsko s svojimi zanimivimi tradicijami, mladi, ki se odločajo o univerzitetnem študiju v tujini ali na Kitajskem ter vsi tisti, ki potujejo in bi se radi naučili vsaj nekaj osnov za življenje v državi.

Kdor bi se rad pridružil veliki kitajski druščini, lahko stopi do sedeža v Ul. Frausin 1/b pri Sv. Jakobu, kjer se bo jutri ob 19. uri začel tečaj kitajskega jezika oz. se za obisk prej domeni preko elektronske pošte na naslov info.nihaopanda@gmail.com oz. preko telefonske številke 3425756089.