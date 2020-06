Lokalni policisti Občine Devin - Nabrežina sporočajo, da bodo v tednu med 10. in 20. junijem merili hitrost na deželni cesti št. 14 (Obalna cesta) in na pokrajinski cesti št. 1, to je na glavni cesti, ki pelje mimo Križa, Nabrežine in dalje do Sesljana.