Kje so vzroki pogina ogromnih količin rib v ribogojnicah?

Zaskrbljujoča novica o poginu ogromnih količin rib v ribogojnicah – 58 bazenih družbe Ca Zuliani v morju pred Devinskim gradom – je presenetila člane Delovne skupine Zdravje in okolje FJK. Njen glasnik Danilo Antoni je v sporočilu za javnost opozoril na brezbrižen odnos, ki ga imajo odgovorne inštitucije do okolja, do naše kulture in ekonomije. »Dovolijo namreč, da se razvijajo dejavnosti, ki so v vseh svojih vsebinah zelo vprašljive in negativno zastavljene v odnosu do tradicionalne in seveda kompatibilne kulturno-ekonomske strukture naše kulturne krajine in našega okolja.«

S strokovnjaki in usposobljenimi gospodarskimi subjekti so se člani skupine poglobili v analizo gospodarsko-okoljske vloge obrata za intenzivno gojenje rib, ki deluje le nekaj sto metrov od obale. »Tako gojenje, ne glede na posebne pristope, ki jih je mogoče uporabiti, povzroča onesnažene odpadne vode in neravnovesja v okolju zaradi ostankov hrane in iztrebkov, ki spodbujajo rast mikroalg in večjo porabo kisika, ki ne doseže več ostalega morskega okolja,« so zapisali in dodali še škodo, ki jo okolju povzroča vnašanje v morje zdravil in cepiv, pa tudi kemičnih snovi proti rasti oz. za razkuževanje. Ljudje, ki živijo z morjem, vedo povedati, da se soočajo z biološkim onesnaževanjem – v mrežah marsikdaj najdejo neverjetne primerke rib izrednih velikosti ali naletijo na nepoznane nočne plenilce, ki jih pred postavitvijo bazenov, pred tridesetimi leti, ni bilo.