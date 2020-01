Kljub odličnostim, se v izobraževanje premalo vlaga

Za tržaško univerzo se danes odloča okrog 17 tisoč mladih iz vseh koncev italijanskega škornja in iz sosednjih držav (7,6%), ki izbira med 71 študijskimi smermi, 28 visokimi šolami ali 15 podiplomskimi študiji. Da je študijska ponudba vse bolj kakovostna in se univerza zadnja leta vse višje uvršča tako na državnih kot na mednarodnih lestvicah, zlasti na tistih, ki preverjajo znanstveno-raziskovalne in didaktične uspehe in kadrovsko strokovnost, je na današnjem slovesnem odprtju 96. akademskega leta Univerze v Trstu ponosno poudaril rektor Roberto Di Lenarda. V nabito polni dvorani je ob prisotnosti ministra za gospodarski razvoj Stefana Patuanellija, deželnega predsednika Massimiliana Fedrige, tržaškega župana Roberta Dipiazze ter Tatiane Bucci, ki je s sestro Andro preživela Auschwitz in je na univerzi prejela častno diplomo diplomacije in mednarodne kooperacije, Di Lenarda nagovoril študente.

POLITIČNEGA PROJEKTA NI

Laskave besede in lovorike pa očitno naletijo na gluha ušesa, saj bi se drugače v univerzo vlagalo. Pa ni tako, je v svojem govoru opozoril rektor in nanizal nekaj nesoglasij - v dvajsetih letih je bilo osebje skorajda razpolovljeno in stroški zanj zahtevajo kar 80% celotnega budžeta. Zakon o proračunu, ki so ga pred kratkim odobrili, žal potrjuje pomanjkanje dolgoročnega in konkretnega političnega projekta za univerzo in raziskovanje. Že res, da živimo v času politične nestanovitnosti in smo v šestih mesecih zamenjali kar tri ministre za šolstvo, pa vendar,« je ugotavljal.