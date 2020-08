Kljub omejitvam poletna sezona odlična

»Tržaška kopališka sezona je odlična. Celo boljša od najbolj optimističnih pričakovanj.« To je na barkovljanskem kopališču Topolini danes sporočil pristojni za kopališča v tržaški občini Lorenzo Giorgi, ki je ob tej priložnosti pohvalil Tržačane, ki spoštujejo koronavirusna priporočila. Lepe besede pa je našel tudi za zaposlene v zadrugah Basaglia in La.se, ki že celo poletje vestno skrbijo za čiščenje in razkuževanje prostorov.

Občinski odbornik Giorgi je ob tej priložnosti tudi spomnil, kako negotova se je še pred dvema mesecema zdela poletna kopalna sezona. »Na koncu se je vse dobro izteklo. Tržačani so do zdaj preživeli skoraj normalno poletno sezono. Da ni bilo treba sprejemati strožjih omejevalnih ukrepov, so zaslužni prav oni, saj jim je spoštovanje predpisov prirojeno,« je dejal Giorgi, ki je izpostavil tudi podatek, da je kopališče Topolini eno redkih javnih brezplačnih kopališč v Italiji, na katerem za varnost kopalcev skrbijo kopališki mojstri, ob koncih tedna pa tudi reševalni psi.