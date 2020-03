Kljub pozitivnemu testu odšel od doma

Med nedeljo in ponedeljkom so varnostni organi na Tržaškem v 24 urah legitimirali 511 oseb in jih zaradi kršenja vladnih ukrepov proti koronavirusu oglobili 42. V skladu z novimi navodili v teh primerih namreč kršiteljev ne ovadijo več, nalagajo pa jim slane globe. So pa zalotili osebo, ki je svoj dom zapustila kljub temu, da je bil njen bris pozitiven. Zaradi kršitve obvezne izolacije ji preti od 3 do 18 mesecev zaporne in od 500 do 5000 evrov denarne kazni, saj gre v tem primeru za sum kaznivega dejanja.