Policisti so sinoči ovadili 35-letnega moškega zaradi nespoštovanja triletne prepovedi o vrnitvi v Trst, ki jo je odredil kvestor maja 2019. Legitimirali so ga v nekem stanovanju v Ul. Pier della Francesca, od koder so jih drugi stanovalci poklicali, ker se je vnel prepir. Prijavili so ga državnemu tožilstvu.