Kljub rdeči barvi le niso ostali vsi doma

V ponedeljek nas je Trst pričakal v novi rdeči preobleki. Zaradi povečanega števila okužb je vlada Maria Draghija tudi za našo deželo odredila skoraj popolno ustavitev javnega življenja. Najmanj do petega aprila bo gibanje dovoljeno le iz nujnih razlogov, odprte so samo trgovine z osnovnimi dobrinami, trgovine s tekstilom lahko prodajajo le otroška oblačila.

Že sprehod po mestnem središču včeraj dopoldne pa nas je prepričal, da rdeči alarm še zdaleč ni videti tako kot lansko pomladno popolno zaprtje. Po mestu se je namreč pod toplim soncem sprehajalo precejšnje število ljudi, prometa pa je vsekakor precej manj.

Nekaj barov je ponujalo hrano in pijačo za s sabo, Veliki trg pa so zasedli mali kolesarji, ki so tja prišli v družbi dedkov. »Kam bežiš? Počakaj me!«, je bilo slišati iz ust otrok, ko so z vso hitrostjo s svojimi kolesi švigali po trgu, ki je bil za eno jutro le njihov. Trgovine, ki jim je to dovoljeno, so bile odprte, v njih pa ni bilo posebne gneče.