Kljub strogim omejitvam gneča pred trgovinami

Predpraznično sobotno dopoldne v središču Trsta je bilo v znamenju nepopisnih vrst. Te je bilo videti pred trgovinami z zelenjavo, ribarnicami, pekarnami, mesnicami, pa tudi pred supermarketi in cvetličarnami. Kot da ne bi bili v rdeči coni in kot da nam ne bi bilo treba spoštovati strogih omejitvenih ukrepov.

Ljudje so tako v dopoldanskih urah napolnili Kavano, kamor se po nakupe odpravlja velik del stanovalcev Sv. Vida. V dolgih kolonah ni manjkalo niti nervoznih občanov in občank, ki so se med seboj pričkali, kdo bi moral prej priti na vrsto. Pregovarjanje je bilo slišati tudi pred pekarno. Za vstop v pekarno je bilo treba čakati tudi po deset minut. Nič drugačna ni bila slika na Trgu sv. Antona, kjer svoje izdelke prodajajo branjevci in branjevke. Dostop do njihovih stojnic je sicer jasno določen z ograjami, a okoli poldneva je bilo toliko kupcev, da ograj sploh ni bilo več videti. Podobno sliko je kazal tudi Trg sv. Ivana, kjer se nahaja manjši market, mesnica, pa tudi drogerija Toso, ki je v teh dneh še posebej oblegana tudi zaradi nakupovanja barvil za velikonočne pirhe.