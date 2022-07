Ključ uspeha je v vsakodnevnem delu

Ključ uspeha na državnem izpitu je po mnenju odličnjakinje znanstvenega liceja Franceta Prešerna Mateje Martini vlaganje v redno, vsakodnevno delo. Z vztrajnostjo in prizadevnostjo je namreč na letošnji maturi dosegla najvišjo oceno, potem ko se je učenju posvetila sproti, vseh pet let.

»Najtežje je bilo zadnje leto, ker smo se po dveh letih pandemije in pouka na daljavo vrnili v razred. Doma si si lahko včasih oddahnil, na šoli pa je vse teklo hitreje. Pravzaprav normalno, kot bi moralo biti v rednih razmerah. Kljub temu je bilo v živo lepše kot na daljavo,« meni Openka, ki živi na Proseku.

Maturo je začela s pisanjem o glasbi v prvi nalogi. Navdihnilo jo je namreč razmišljanje Oliverja Saksa o ljubezni do glasbe, saj je tudi sama glasbenica, kitaristka. Prvič je na kitaro zaigrala, ko je bila stara sedem let in še danes se izpopolnjuje v razredu Janoša Jurinčiča na Glasbeni matici v Trstu. »Na drugo nalogo smo bili dobro pripravljeni, čeprav do zadnjega nismo vedeli, ali bomo poleg matematike morali pisati tudi fiziko. Na ustni preizkušnji pa me je navdihnila fotografija Fride Kahlo, ki mi jo je pokazala izpitna komisija,« pravi odličnjakinja, ki je ustno analizirala vlogo ženske v slovenski in angleški književnosti.