Ključni korak do nove palače Biserini

Prvi, vendar ključni korak v smeri začetka obnove palače Biserini, zgodovinskega sedeža tržaške mestne knjižnice Attilio Hortis. Tako je vsaj občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi ocenila današnji sklep občinskega odbora, ki se je z županom Robertom Dipiazzo sestal v popoldanskih urah.

Z njim so odobrili študijo o izvedljivosti 11,2 milijona evrov vredne prenove. Denar je občini lani poleti namenila Dežela Furlanija - Julijska krajina, sam načrt pa se ne omejuje na preureditev poslopja, temveč obsega tudi širitev knjižnice in njene ponudbe. V pritličju (ki so ga sicer obnovili že leta 2019) naj bi ob časopisni čitalnici, ki tu že deluje, med drugim uredili literarni muzej – v katerem bi posebno pozornost dobili James Joyce, Italo Svevo in Umberto Saba.

V prvem nadstropju naj bi domovalo zlasti knjižno gradivo o zgodovini Trsta, pa tudi mize za dijake, študente in druge bralce ter večji prostor za debate in okrogle mize. Drugo nadstropje naj bi obsegalo muzej z najbolj dragocenimi knjigami, tretje bi bilo posvečeno interaktivnosti in spletni tehnologiji, v četrtem nadstropju načrtujejo čitalnico, na vrhu stavbe pa še teraso.