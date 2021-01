Kmalu 13 novih spotikavcev v spomin na žrtve holokavsta

Tržaška judovska skupnost in Judovski muzej Carla in Vere Wagner se bosta tudi letos oddolžila dnevu spomina na holokavst z vrsto dogodkov, med katerimi gre omeniti zlasti položitev 13 novih tlakovcev v spomin na tržaške žrtve holokavsta prihodnjega 26. januarja z začetkom ob 10. uri. Spotikavce (Stolpersteine) bodo položili v Stolni ulici, ulicah Pacinotti in Timeus, na Trgu Giotti ter v ulicah XXX Ottobre, Roma, Biasoletto in Eremo.

Drugače bodo dogodki v glavnem potekali na spletni platformi Zoom. Prvi bo že v sredo, 20. januarja, ob 11. uri, ko bodo avtorici Francesca Druetti in Benedetta Rinaldi ter urednica Silvia Antonelli predstavile knjigo Le pietre della Memoria (Kamni spomina), ki govori ravno o spotikavcih Gunterja Demniga.

V ponedeljek, 25. januarja, bo ob 17.30 predstavitev filma Kinderblock. L’ultimo inganno (Otroški blok. Zadnja prevara) režiserja Ruggera Gabbaia in avtorja Marcella Pezzettija, ki govori o tragični usodi otrok v nacističnih taboriščih. Ob režiserju in avtorju bosta govorili še Tati in Andra Bucci, sestrični malega Sergia De Simoneja, ene od malih žrtev holokavsta.

Prihodnjo sredo, 27. januarja (na sam dan spomina), bo ob 19. uri spletno srečanje o fašističnem preganjanju tržaških Judov in holokavstu v obdobju 1938-1945. Govorili bosta zgodovinarka Tullia Catalan in direktorica Italijanskega kulturnega inštituta iz Berlina Maria Carolina Foi.

Zadnje srečanje bo 1. februarja ob 17.30, ko bodo predstavili zbornik Medicina e Shoah (Medicina in holokavst), ki sta ga uredila Federica Scrimin in Tristano Matta ter vsebuje predavanja s posveta o nacistični zlorabi medicine oz. povezavah med evgeniko in rasizmom v 20. stoletju. Z urednikoma se bo pogovarjala Tullia Catalan.