Kmalu bo videti luč na koncu tunela

Zaključuje se druga in zadnja faza prenove stavbe na Trgu Canestrini v svetoivanskem parku. V poslopju, kamor se bosta vselila Izobraževalni zavod Jožefa Stefana in Tehniški zavod Žige Zoisa, delajo s polno paro. Zaključili so s prenovo napeljav in z odstranitvijo starih (in novejših) kritin, opravili vsa varnostna testiranja in pripravili stene ter pode za zadnji poseg. V zadnjem nadstropju nastaja prva od skoraj šestdesetih učilnic, v katere bodo dijakinje in dijaki sedli, zelo verjetno, v začetku leta 2022.»Tudi v zadnjem sklopu del smo naleteli na težave, ki sicer niso bile neposredno povezane z izvajalcem. Tako kot na večini gradbiščih v pandemičnem času, smo se morali tudi mi soočiti s hudimi zamudami pri dostavi materialov. Če te zamude ne bi bilo, bi se danes po učilnicah in hodnikih že sprehajali dijaki in profesorji,« je dejal Alberto Gottardis, odgovoren za dela in geometer pri občinskem tehničnem uradu. S posebno zagnanostjo razlaga, kako je od aprila do danes sledil preoblikovanju zgodovinskega poslopja, ki je v sebi skrivalo nemalo presenečenj.

