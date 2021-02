Kmalu bodo izpraznili kanal

Skoraj vse je že pripravljeno za praznjenje kanala pod Rusim mostom. Včeraj bi vanj sicer morali namestili posebne pregrade, ki naj bi služile za opazovanje nižanja vodne gladine. A njihovo dokončno postavitev so premestili na današnji dan (torek). V prihodnjih dneh, če bo vreme dopuščalo, bodo postavili tudi posebne črpalke, ki bodo iz kanala začele črpati vodo. Proces praznjenja bo potekal približno teden dni, nato pa se bo lahko začela sanacija dveh dotrajanih mostov (Beli in Zeleni most). Nujna vzdrževalna dela pod mostovoma bodo trajala predvidoma do začetka poletja.

Spomnimo, da so v preteklih dneh iz kanala na kopno potegnili kar nekaj čolnov, ki so privezani na tem mestu. Občina Trst je lastnike plovil že pred časom opozorila, da bo začela s sanacijo dveh mostov, za to delo pa je treba znižati gladino vodo in tako delavcem omogočiti varno delo.