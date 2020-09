»Kmalu konec nočne more«

Industrijski sektor na Tržaškem je še kar dobro prebredel hude mesece lockdowna in se bo skupaj z drugimi panogami ponovno postavil na noge. Okrevali so domala na vseh področjih, trn v peti pa ostaja turizem, kajti ljudje zaradi pandemije novega koronavirusa se malo premikajo. V Trstu so bile številne nove naložbe v hotelirstvo in upati je, da bo kriza kmalu za nami. Spomladi naj bi bilo vsekakor vse le »grd spomin«.

To je povedal predsednik zveze Confindustria Alto Adriatico (Confindustria severnega Jadrana) Michelangelo Agrusti, ki smo ga vprašali za oceno o dogajanju v mestu, potem ko je moralo več podjetij dalj časa ustaviti dejavnost na osnovi uredbe predsednika vlade Giuseppeja Conteja, ki je pred meseci za zajezitev širjenja novega koronavirusa določil zaprtje t.i. »nestrateških« tovarn v industrijskem oz. proizvodnem sektorju.

Agrusti je razložil, da ima Trst več obrazov, saj sloni na industriji, na terciarnem sektorju in na turizmu. V terciarnem sektorju težav ni bilo in niso zabeležili izgub, tudi število delovnih mest je ostalo nespremenjeno. V industrijskem sektorju se je ponovni zagon že začel. V tem obdobju se je dobro odrezalo ladjedelništvo in so k sreči ponovno začele krožiti ladje za križarjenje, tudi skupina Wärtsilä je dobro prebrodila krizo pandemije novega koronavirusa. Globalno gledano, tudi živilsko-prehrambeni sektor ni imel večjih težav. Skratka, ves motor je spet v pogonu, prava drama pa je še vedno upad turizma, ki predstavlja za hotelirje na Tržaškem pravi »infarkt«. Agrusti je vsekakor zelo optimističen in je nazadnje povedal, da bo spomladi vse to ostalo v spominu ljudi le kot »grde sanje« oziroma nočna mora.