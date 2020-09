Kmalu nov sedež za openska društva

Openska združenja – Združenje za zaščito Opčin, konzorcij Centro in Via, kulturno združenje Marino Simic in Združenje Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah – bodo lahko v kratkem računala na nov sedež v prostorih poslopja v Ulici degli Alpini 117/1. Novega, pravzaprav razširjenega sedeža se bodo veselili tudi alpinci oz. člani civilne zaščite, ki bodo v sedanjih prostorih v Ul. Macelli 3 imeli nekaj več »manevrskega prostora«.

Zaslugo gre pripisati tržaški občini, pravzaprav odboru, ki je pretekli teden sprejel dva sklepa občinskega odbornika za prostovoljstvo in nepremičninsko sanacijo Lorenza Giorgija in sklenil devetletno koncesijo za rabo prostorov. Gre za pomoč združenjem, društvom ali skupinam, ki so dejavna na domačem območju, je priznal odbornik in pojasnil, da jim ponuja občinske prostore, ki bi bili drugače prazni in torej neuporabni. »Če so neki prostori dolgo zapuščeni, jih še prej načne zob časa, kar je nedopustno. Zato je potrebno, da jih ponudimo domačim združenjem, ki si prizadevajo za poživitev in razvoj domačega družbenega, kulturnega ali športnega tkiva.« Prostorov Občina Trst zaradi zakonskih predpisov ne more nuditi brezplačno – najemnina pa bo simbolična oz. združenjem, ki delajo na prostovoljni ravni, bodo skušali pomagati drugače; novi »najemniki« so se obvezali, da bodo sami poskrbeli za prenovitvena dela.

Predaja ključev je napovedana že prihodnji teden, tako da se bodo openska združenja lahko že lotila del.