Kmalu sanacija predora Bombelj

Na koncu tunela Bombelj se vendarle vidi luč. Tako bi lahko parafrizirali večkrat napovedano celovito sanacijo predora, ki povezuje Seneni trg in Istrsko ulico. Pretekli petek je ekipa štirih inženirskih družb, v kateri so Simm in Geosyntech iz Trsta, Technital iz Verone in Prometeo iz Rima, tržaškemu županu Robertu Dipiazzi in občinski odbornici za javna dela Elisi Lodi predstavila izvršni projekt, ki predvideva sanacijo predora z inovativno tehniko, po zaslugi katere bodo izvajalci del predor popravljali brez zapor. To pomeni, da se bo med sanacijskimi deli mogoče neovirano voziti skozi predor in da promet na tem odseku ne bo ohromljen.

To je po facebooku napovedal župan Roberto Dipiazza, ki je dejal, da se z uradno predstavitvijo izvršnega projekta končuje neskončna saga, ki se je začela na začetku tega tisočletja. Župan Dipiazza je namreč za časa svojega prvega mandata v program javnih del vključil tudi sanacijo predora Bombelj, a ta se bo začela - če bo šlo vse tako kot mora - šele začetek prihodnjega leta. Skoraj 20 let kasneje od predvidenega roka.

Z gradbenimi deli so odlašali, ker različni javni upravitelji niso uspeli uskladiti projektnih rešitev in drugih odprtih problematik, povezanih z zaporami. Zaradi celovite sanacije si namreč nihče ni upal za dlje časa zapreti predora, ki povezuje mestno središče z industrijsko cono in sosednjo Slovenijo.