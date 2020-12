Knjižni fond Melite Richter v knjižnici »njenega« Mednarodnega doma žensk

Rodila se je v Zagrebu, bila vseskozi povezana z dogajanjem na Balkanu, v Trstu, kjer je dolgo živela, je zapustila neizbrisno sled. Knjižni fond nekaj več kot 200 knjig Melita Richter Malabotta v Mednarodnem domu žensk odslej tudi tistim, ki je osebno niso spoznali, približuje žensko vprašanje in vrsto drugih aktualnih družbenih tem. Sociologinja, kulturna posrednica in feministka Melita Richter nas je pri 72 letih prezgodaj zapustila marca 2019. 11. decembra 2009 je bila med ustanoviteljicami Mednarodnega doma žensk v Ul. Pisoni.

Njene dolgoletne sodelavke, zlasti pa prijateljice so ob enajstem rojstnem dnevu ustanove, ki skrbi za pravice in družbeno-kulturno vključevanje žensk, v petek predstavile novonastali knjižni fond. Dogodek se vključuje v niz ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami na pobudo Občine Trst, centra Goap in drugih na tem področju dejavnih društev. Čeprav je srečanje zaradi pandemije novega koronavirusa potekalo na daljavo, ni bilo nič kaj manj doživeto. Številne predstavnice različnih realnosti od Trsta do Zagreba in Beograda so z drugimi delile drobce svojih spominov na angažirano intelektualko. O njeni razgledanosti in široki paleti zanimanj priča tudi njena zbirka knjig. Družina si je zaželela, da bi ta dosegla čim več ljudi.

248 publikacij na temo študij spola, migracij in družbenega vključevanja v italijanščini ter angleščini, pa tudi hrvaščini, slovenščini in francoščini si je sedaj mogoče izposoditi v knjižnici in dokumentacijskem centru Mednarodnega doma žensk v Trstu. Fond Melite Richter zaobjema bodisi bolj znana dela, ki so izšla pri večjih založbah kot publikacije, ki so odraz ženskih gibanj za mir in pravice žensk.