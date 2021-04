Knjižni trg v času pandemije

V času pandemije in prisilnega posedanja za domačimi zidovi je branje romanov in drugih knjig postalo ena izmed najbolj priljubljenih dejavnosti. Že med prvim valom so v Sloveniji založbe zaznale povečanje prodaje knjig, še zlasti po spletu. V Italiji pa je bil lani porast pri prodaji kar 2,4 odstoten. Pozitivni trend potrjujejo tudi v prvi polovici leta 2021, ko sta nas drugi in tretji val koronavirusne pandemije ponovno priklenila na dom.

»Velikih razlik ob prehodu iz oranžnega v rdeče območje nismo zaznali. Ljudje nas obiščejo in so zadovoljni, da smo odprti in da smo obdržali običajni urnik,« je povedala Ilde Košuta iz Tržaškega knjižnega središča TS360 na Trgu Oberdan. Stranke so za obisk knjigarne namreč opravičene, tudi če se trgovina ne nahaja v neposredni bližini bivališča. Nakup slovenskih knjig je v Trstu možen le v TS360 ali po spletu.