Knjižnica Quarantotti Gambini naj bo spet, kar je nekoč bila

Ne več tržnica znanja temveč le skladišče, kamor se lahko posamezniki odpravijo v zelo okrnjenem odpiralnem času. Tako odbor za zaščito občinske knjižnice Quarantotti Gambini pri Sv. Jakobu ocenjuje trenutno stanje. Prvega septembra je po dolgih šestih mesecih šentjakobska knjižnica ponovno odprla svoja vrata obiskovalcem. Predstavniki odbora pa poudarjajo, da ne gre za pravo odprtje, saj knjižnica deluje s skrajšanim delovnim časom in to kljub temu, da je število obiskovalcev zaradi predpisov proti širjenju novega koronavirusa omejeno.

Zagata je sicer nastala že februarja, ko sta se upokojili dve knjižničarki in se je Občina Trst po sili razmer kar za polovico zmanjšala delovni čas, potem pa je svoje naredila še pandemija novega koronavirusa. »Če bi občinska uprava celovito pristopala k vprašanju in pravočasno ukrepala, bi se lahko vsemu temu izognili. Upokojitve so bile namreč predvidene že dalj časa,« so razložili in opozorili, da gre za strukturni problem.

Res si je bilo mogoče knjige – tako še člani dobra – po predhodni najavi izposoditi ali vračati že julija, čakati pa je bilo treba do septembra, da so lahko obiskovalci spet prestopili prag šentjakobske knjižnice: »V Lombardiji, žarišču pandemije v Italije so knjižnice ponovno odprli znatno prej. Koronavirus je torej izgovor.« Vozlov je še kar nekaj. V kratkem bi se morali namreč v šentjakobski knjižnici začeti tudi tečaji italijanščine za tujce, kar se glede na splošno stanje zdi skoraj nemogoče, še ugotavljajo.

Tržaško občino tako pozivajo, naj čim prej na celi črti reši problem in zaposli novo kvalificirano osebje.