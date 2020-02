Knjižnica Quarantotti Gambini pri Sv. Jakobu bližja rešitvi

Razburkane vode knjižnice Quarantotti Gambini pri Sv. Jakobu v Trstu je naposled pomiril tržaški občinski odbornik za osebje Michele Lobianco. Na petkovem skupnem zasedanju druge tržaške občinske komisije za proračun, davke in osebje ter peto občinsko komisijo za kulturo je dejal, da so uradi že evidentirali štiri osebe, ki bodo lahko čez dober mesec dni prevzele nalogo bibliotekarjev. Trenutno jih izobražujejo v to smer. Potem ko sta se upokojili dve knjižničarki, so v šentjakobski knjižnici kar za polovico zmanjšali odpiralni čas. Trenutno je tako obiskovalcem izmenično odprta v jutranjih ali popoldanskih urah.

Osuplost širše javnosti je v svetniški pobudi povzel občinski svetnik Giovanni Barbo iz vrst Demokratske stranke. Dokument so podpisali tudi Valentina Repini (DS), Igor Svab (Slovenska skupnost), Antonella Grim (Italia viva) in Sabrina Morena (Open FVG). »Knjižnica predstavlja ključno kulturno in socialno stičišče za tako gosto poseljeno mestno četrt, kot je Sv. Jakob. Poleg tega sem zahajajo številni dijaki, študenti in občani iz drugih predelov mesta. Tu je nastal projekt Rojeni za branje, ki spodbuja bralno kulturo že od malih nog. Trst goji ambicijo, da bi ga uradno priznali kot mesto književnosti. Knjižnice pa imajo za ovrednotenja tega poslanstva poglavitno vlogo,« je spomnil prvi podpisnik.