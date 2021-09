»Ko bom župan, bom mesto osvobodil diktature«

Svoboda, resnica in akcija so glavna vodila tržaškega županskega kandidata gibanja 3V Uga Rossija. S podporo aktivistov želi, kot trdi, Trst osvoboditi »sanitarne diktature«, napovedati boj neoliberalizmu, ki ga zagovarja sedanja občinska uprava, in presekati lovke elite, ki tlači narode na Zemlji.

Ste se cepili?

Ne! Smo sredi izmišljene pandemije, ki sloni na neznanstvenih PCR testih. Nihče ni izoliral virusa z imenom covid-19, tržaški infektolog Fabio Franchi pravi, da so našli le dva milijona navadnih koronavirusov. Ljudje v bolnišnicah umirajo, ker tam veljajo popolnoma zgrešeni protokoli. Veliko zdravnikov trdi, da se lahko koronavirusu učinkovito zoperstavimo z zgodnjim zdravljenjem na domu. Cepiva so eksperimentalna zdravila.

Zakaj ste začeli z aktivizmom?

Že od najstniških let opažam, da višje sile zatirajo ljudstva na Zemlji, pri čemer se poslužujejo zadolževanja. Obstaja elita, v katero spada družina Rothschild, ki že tristo let drži svet v šahu in ustvarja vedno nove vojne. Njihove lovke segajo do Trsta: občina ima bančni račun pri banki Unicredit, ki je njihova last. Na poslopju občine pa stoji tabla družbe Allianz, katere soustanovitelj je ta družina.

Koronavirusna pandemija je torej po vašem mnenju vojna.

Prav gotovo. Zgodovina uči, da so se diktature posluževale ustrahovanja za utrditev oblasti.

Pa vendar je covidu na intenzivnih negah podleglo na deset tisoče ljudi.

V zadnjih mesecih sem bil v stiku z marsikom, ki je pristal v bolnišnici. Veliko pacientov sem uspešno pospremil na dom in so se rešili z zdravljenjem na domu. Elita nam odžira svobodo in nad nami uvaja popoln nadzor.

Svobodno se pogovarjava po telefonu, vsak teden prirejate javne shode, konec koncev svobodno kandidirate za župana. Kje v vsem tem vidite diktaturo?

Zatiranje je za zdaj subtilno. Drvimo v smer kitajskega avtoritarnega režima. Tamkajšnja komunistična partija, ki je lutka v rokah elite, državljanom sledi na vsakem koraku in nepokorne kaznuje.