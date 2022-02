Ko »jaz« prepotentno prevlada nad »nami«

Dopoldan je minil v znamenju pozdravov in voščil gostov, spodbudnih besed o nadaljevanju boja za demokracijo in resnico oz. boja proti zgodovinskemu revizionizmu, proti poveličevalcem nacionalizma in novim različicam fašizma, proti brezbrižnosti, ki razjeda naš vsakdan, pa tudi o potrebi po mreženju antifašističnih združenj na evropski ravni, saj se neofašisti nevaren pojav za širšo skupnost. Slišati je bilo besede o prizadevanjih za ustvarjanje vse več krajev spomina, za širjenje vrednot sožitja in bratstva, spodbujanje kulture, spoznavanje jezika soseda in vzgajanja mladine, da bo le razumela, kakšna je bila cena svobode, demokracije in miru.

Ekonomske in družbene dinamike, ki jih je pognala pandemija, so močno zaznamovale naša življenja in za seboj puščajo nevarne posledice, je ugotavljal Fabio Vallon, ki že šest let vodi tržaški pokrajinski Vzpi-Anpi, ki šteje več kot 1200 članov. »Uveljavili so se nezaupanje, zmeda, jeza, nihanja med altruizmom in nebrzdanim individualizmom, pa še občutek zarote in nezaupanje v znanost, ko je »jaz« prepotentno prevladal nad »nami«. Vse močnejši so egoizem, brezbrižnost in želja po uveljavljanju lastnih interesov, ki so individualno svobodo poveličali v edino pravo vrednoto. Pozabljamo pa, da svobode ne more biti brez demokracije, slednja pa postavlja kolektivni interes pred individualnega.« Podobno kot v partizanskem boju, je dejal, kjer je prevladal skupni ideal, se pravi ideja o boljši prihodnosti za vse, prihodnosti v imenu svobode in enakopravnosti, pa ne samo zase, ampak tui za svoje otroke in vnuke, tudi za tiste zatiralcev.