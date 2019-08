Ko je Zaia na Proseku krstil prosecco DOC

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o obisku tedanjega ministra za kmetijstvo Luce Zaie, ki je na proseški Mandriji krstil vino prosecco DOC. Članek je bil objavljen v torek, 4. avgusta 2009.

»Obljubil sem, da bom ob priznanju označbe kontroliranega porekla DOC Prosecco obiskal vaše kraje ... No, celo dva dni prej sem prišel.« Tako je včeraj na proseški Mandriji, med res številnimi plapolajočimi zastavami in rutami Severne lige vse prisotne nagovoril italijanski minister za kmetijstvo Luca Zaia. »V dvomu sem, kako naj bi vas pozdravil, če z doberdan (med drugim so bile to edine izrečene besede v slovenščini, op.a.) ali buondì, v tržaškem ali beneškem narečju,« se je uvodoma spraševal minister, preden je čestital kmetovalcem iz dežele FJK za pogumno izbiro, ki jim bo skupaj z vinogradniki iz Veneta dovoljevala, da proizvajajo vino Prosecco DOC.

Minister je opozoril, da je za promocijo nove označbe na voljo 314 milijonov evrov in da skupna produkcija zaščitne označbe Prosecco DOC ter dveh vin z zaščitenim in zajamčenim poreklom DOCG Colli Asolani in Conegliano di Valdobbiadene pokriva približno 16 tisoč hektarjev v Venetu in FJK; preko 90 % se nahaja v pokrajini Treviso, okrog 200 hektarjev pa v FJK, kar gre seveda nadgraditi, je dejal. Skupaj se s to produkcijo ukvarja skoraj 10 tisoč vinogradniških podjetij. »Ponašamo se lahko z izredno kakovostnimi proizvodi, moramo pa jih zaščititi pred goljufi in pred tistimi, ki tako na svetovni kot na evropski ravni ne izvajajo nikakršne kontrole.« Sam se je nato pohvalil, da je »minister z blatnimi čevlji«, saj je menil, da je veliko pomembnejše konkretno sodelovanje s kmetovalci kot pa udeležba na tem ali onem posvetu. Zaustavil se je pri kitajskih goljufih, ki se »iz nas norčujejo in nam ponujajo ponarejena vina, mleko, meso in mocarelo«.

Porabnike je nato še pozval, naj kupujejo le domače proizvode, naj ne segajo po češnjah v zimskih dneh, ob tem pa naj skrbno prebirajo etikete, na katerih je navedena dežela, iz katere proizvod prihaja.

O vse večjem zanimanju za kmetijstvo na kraškem obronku je ob Zaii spregovoril tudi deželni odbornik za kmetijstvo Claudio Violino, ki je hkrati poudaril, da se ljudje tu borijo s stotimi težavami in ovirami, da bi le ovrednotili svoje proizvode. Z njim se je strinjal tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je celo svetoval, naj bi v prihodnjih letih v deželi raje kot za koruzo poskrbeli za produkcijo svojih kvalitetnejših oz. edinstvenih proizvodov.

Na vrsti sta bili nato sadiki sorte glera, ki jih je minister Zaia s pomočjo župana Dipiazze posadil na zeleni oazi ob vhodu na parkirišče. Nato se je sprehodil do kapelnika proseške godbe na pihala in mu čestital za nastop, medtem ko mu je predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Bruno Rupel podaril knjigo o stoletnem delovanju na Proseku. Nadaljeval je še do bližnje gostilne Luxa, kjer hranijo dokumente o primerkih tega vina letnikov 1887 in 1886, nato pa se s spremljevalci (med njimi sta bila tudi predstavnika Kmečke zveze) podal še do praprovskih uglednih in uspešnih kmetij sirarja Daria Zidariča in vinogradnika Benjamina Zidariča.

Pa še parkirišče je urejeno

Da je bil včerajšnji dan še posebno »prazničen«, je poskrbelo tudi odprtje novo urejenega parkirišča na Mandriji sredi Proseka, tam kjer vsako leto poteka tradicionalno Martinovanje. Prosečani se bodo lahko od 17. avgusta posluževali novega, kakih 2.700 kvadratnih metrov obsežnega prostora, na katerem so uredili 80 parkirnih mest; ob teh so poskrbeli tudi za dve posebni mesti, namenjeni vozilom za osebe s posebnimi potrebami in pa za 20 parkirnih mest za motorje.

Del zemljišča takoj ob vhodu je namenjen zeleni površini, na kateri so postavili igrala za otroke, dostop na parkirišče pa so razširili do 6 metrov, tako da je možen istočasno dostop in izhod s parkirišča. Delo je stalo nekaj več kot 230 tisoč evrov (190 za parkirišče, 42 pa za zeleno oazo). (sas)