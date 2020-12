Ko kri lahko zdravi covidne bolnike

Kri ozdravelih od covida-19 je lahko zelo dragocena. Tudi v naši regiji poteka program zbiranja prebolevniške plazme, od prvega spomladanskega vala do decembra letos so opravili 50 odvzemov, hiperimunsko prebolevniško plazmo pa je doslej prejelo 12 pacientov v začetni ali srednji fazi covidne bolezni. Te bolnike seveda niso zdravili samo s plazmo, temveč s kombinacijo zdravil in plazme, zato nimajo enovitega kliničnega odgovora o učinkovitosti zdravljenja s plazmo.

Več o tej stari, a učinkoviti metodi zdravljenja, nam je razložil predstojnik oddelka za transfuzijsko medicino v Glavni bolnišnici dr. Luca Mascaretti. Kot je opozoril, gre za staro metodo zdravljenja, s katero so si pomagali še pred iznajdbo farmacevtskih izdelkov. »Zdravljenje s prebolevniško plazmo ima 100-letno zgodovino, z njo so zdravili tudi nalezljivo bolezen, kot je bila španska gripa,« je dejal sogovornik. In nadaljeval: »Naša kri je sestavljena iz več komponent, iz celic, ki skrbijo za strjevanje krvi, za prenos kisika, za obrambne funkcije. Tekoči del krvi pa je plazma, ki vsebuje dragocena protitelesa. Naš imunski sistem jih tvori, da bi uničil tistega, ki nas je napadel. Vemo, da so v plazmi prebolevnikov po covidu-19 specifična nevtralizacijska protitelesa usmerjena proti omenjenemu virusu. Če jih vbrizgamo covidnemu bolniku, lahko preprečijo hujši potek bolezni. Trenutno so tovrstno zdravljenje prejeli tisti, ki so imeli blažji potek bolezni,« je razložil strokovnjak transfuzijske medicine.