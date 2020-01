Ko morajo starši izbrati jasli ali vrtec

V prostorih tržaške Pomorske postaje bomo v soboto slavili »prihodnost« oz. Dan otroštva, ki ga že nekaj let zapored prireja občinsko odborništvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje. Gre za koristno prireditev, ki na enem mestu ponuja staršem celosten vpogled v vzgojno ponudbo - javno in zasebno - za otroke do šestega leta starosti.

Pri stojnicah se bo med 9. in 16.30 predstavilo 18 otroških jasli - med temi imajo slovensko sekcijo tiste v Ul. Veronese (na zgibanki je podatek po pomoti izpadel, so nam potrdili) - in 29 vrtcev, od katerih so slovenski Oblak Niko pri Sv. Ivanu, vrtec v Dijaškem domu in Modri delfin na Greti. Odbornica za šolstvo Angela Brandi je ugotavljala, da je Dan otroštva postala že stalnica in da se veliko staršev odloča za jasli oz. vrtec na podlagi klepeta z različnimi vzgojitelji, ki zastopajo posamezno vzgojno strukturo. »Izbira ni lahka, saj se starši odločajo o tem, komu bodo prepustili svojega otroka za naslednje leto oz. kar tri leta, tako da je spoznavanje posameznih struktur ključno,« je dejala in pojasnila, da bo nekaj več kot sto vzgojiteljev in šolskih pomočnikov staršem delilo informativno gradivo in predstavljalo dopoldanske in popoldanske dejavnosti, ki jih snujejo skozi šolsko leto, ter odgovarjalo na vse njihove dvome in vprašanja. V dvorani Sturnia bodo občinski tehniki šolskega urada staršem spregovorili o vzgojnih programih, o prehrani in šolski menzi (v sodelovanju z dietologinjo in Zdravstvenim podjetjem) ter seveda o vpisnih pogojih.