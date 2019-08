Ko o zaporu pripovedujejo zaporniki

Revija A tu per tu odpira vrata v zapor oziroma v realnost, ki ostaja širši družbi večinoma prezrta in neznana. Bralci v tabuizirano dimenzijo vstopajo z neposrednim doživljanjem zapornikov koronejskega zapora, ki so na pobudo socialne zadruge Reset več mesecev ustvarjali v delavnicah kreativnega pisanja. Nastali so eseji, članki, intervjuji, pesmi, krajše zgodbe in pripovedi različnih žanrov.

Danes so v kavarni Posto delle fragole predstavili že drugo letošnjo številko, ki je brezplačno na voljo tako v omenjenem lokalu kot na sedežu radijske postaje Radio Fragola. »Uspeh prve številke je prekosil pričakovanja. Pošli so vsi izvodi. Naš cilj je porušiti stereotipno gledanje na zapor. Le tako lahko namreč ljudje razumejo njegovo krutost in trde razmere v njem. Bolj kot rehabilitacija zapornikov in njihovo ponovno vključevanje v družbo je v italijanskem zapornem sistemu v ospredju uresničevanje nekakšnega maščevanja. Do nezaslišanih prizorov pride zlasti zaradi pomanjkanja vzgojiteljev in pristojnega osebja. Dovolj je pomisliti, da je direktor koronejskega zapora odgovoren celo za štiri tovrstne ustanove,« je pojasnil pisatelj Pino Roveredo, ki je obenem duša projekta in mentor obeh delavnic. Zapornice se sicer srečujejo pod vodstvom Lucie Vazzoler, zaporniki pa pod tistim Giuliana Caputa.