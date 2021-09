Ko Prešeren spregovori v italijanščini

Prevod je ključ do medsebojnega spoznavanja. Tudi Slofest bienalno prevaja in izraža čutenje dela mesta ter ga posreduje drugi polovici prebivalstva, ker verjame v avtentične vrednote večkulturnosti, v svojevrstno, kompleksno naravo obmejnih ljudi, iz ljubezni do te vznemirljivo fascinantne posebnosti.

Od leve duša Slofesta Živka Persi, tržaški župan Roberto Dipiazza in državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič (FOTODAMJ@N)

Prevajanje umetnosti in čustev, ne samo skozi jezike, a tudi preko različnih umetniških govoric, je bilo v središču petkove otvoritvene slovesnosti pod šotorom Slofesta na Trgu sv. Antona. Da jo ljubim je bil večer, na katerem je Dante Alighieri govoril slovensko, France Prešeren pa italijansko in oba sta pela z visokimi verzi o čaru različnih žensk, ki so predmet občudovanja, spoštovanja, ljubezni, hrepenenja. V objemu fotografij razstave o tržaških znamenitih ženskah, so se Urška, Vida, Beatrice in druge, realne in idealne ženske srečale na istem odru, v zgodbah in sugestijah, ki sta jih pričarala glasova igralk Nikle Petruške Panizon in Patrizie Jurinčič Finžgar. Dirigent Igor Zobin pa je tokrat oblikoval umetniško podobo godalnega kvinteta s harmoniko, ki je nosil pečat Glasbene matice.

Slofest je v letih uveljavil svoj prepoznaven stil tudi na otvoritvenih slovesnostih: seznam pokroviteljev in podpornikov se je vrtel na platnu v ozadju, dogajanje na odru je častilo srečanje med kulturami, število govorov uglednih gostov je bilo minimalno in brez prevajanja. Letos sta prisotne pozdravila tržaški župan Roberto Dipiazza in državni sekretar Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič.