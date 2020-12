Ko se šola predstavi tudi z videospoti

Bolj uspešno od predvidenega: tako na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška ocenjujejo informativno srečanje o šolski ponudbi pred bližnjim vpisovanjem za prihodnje šolsko leto 2021/2022, ki je preteklega 15. decembra potekalo v šolskih prostorih. Srečanja se je namreč udeležilo okoli 30 oseb med dijaki tretjega letnika nižje srednje šole in njihovimi starši, za katere so po besedah ravnateljice Eve Sancin poskrbeli, da so se s ponudbo seznanili na čim bolj varen način ob upoštevanju varnostnih predpisov za zajezitev pandemije virusa covid-19.

Kaj so nižješolci in njihovi starši izvedeli na srečanju? Seveda je bil govor o značilnostih učnih smeri, dalje o dejavnostih in projektih, ki se izvajajo na šoli. Spričo izrednih razmer zaradi pandemije na liceju skušajo ohraniti že obstoječe projekte tudi na daljavo v upanju, da bodo v prihodnjem letu začeli vse izvajati. Med temi so jezikovni tedni v Evropi, dalje delovna praksa v Italiji in Sloveniji, izmenjave, ekskurzije in šolanje v tujini (trenutno se en dijak mudi v Urugvaju).

Zaradi pandemije so se na šoli posvetili snemanju različnih spotov in filmov na daljavo, v katerih predstavljajo značilnosti liceja, nasploh pa se je šola digitalno razvila ter dijake pripravila k razvijanju evropskih kompetenc na področju digitalizacije in posledično k samostojnosti. Na šoli so uvedli tudi projekt preprečevanja medvrstniškega nasilja oz. spletnega nadlegovanja, že več let pa že deluje psihološko okence, ki je na voljo dijakom, staršem in osebju.